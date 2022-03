Handball-SH-Liga der Frauen : HSG Eider Harde klarer Favorit im Derby bei der HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg

Während die Gastgeberinnen zuletzt drei Spiele in Folge verloren haben, kommt der Tabellenführer mit dem Rückenwind von acht Siegen in Folge in die Heidesandhalle. Gäste-Coach Thies Schmalfeld mahnt aber zur Vorsicht.

Westerrönfeld | Die Rollen vor dem Derby in der Handball-SH-Liga der Frauen zwischen der HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg und der HSG Eider Harde am Samstag (19. März, 14.30 Uhr) sind klar verteilt: Während die Gastgeberinnen ihre vergangenen drei Spiele verloren – zuletzt gab es im Nachholspiel am Montag eine unglückliche 33:34-Niederlage beim SV Sülfeld – und auf...

