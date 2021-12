Handball-SH-Liga der Frauen : 26:25 gegen TSV Lindewitt – HSG Eider Harde geht als Tabellenführer in die Weihnachtspause

Die Eider Harder Handballerinnen feierten bereits den achten Sieg im zehnten Spiel. Von der Meisterschaft und einem möglichen Oberliga-Aufstieg will Trainer Thies Schmalfeld aber noch nichts wissen.

Hohn | Wer hätte das vor Saisonbeginn gedacht? Mit dem Ziel „Klassenerhalt“ waren die SH-Liga-Handballerinnen der HSG Eider Harde in die Spielzeit 2021/22 gestartet. Weiterlesen: Bloß keinen Fehlstart: HSG Eider Harde will es in dieser Saison besser machen Nach Abschluss der Hinrunde gehen sie als Tabellenerster in die vierwöchige Weihnachtspause. Im l...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.