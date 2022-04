Handball-SH-Liga der Frauen : 55 Minuten läuft HSG Eider Harde einem Rückstand hinterher – und jubelt doch am Ende

Zur Pause liegt das Team von Thies Schmalfeld im Spiel gegen den HC Treia/Jübek mit 17:22 hinten. Erst mit einer veränderten Taktik läuft es besser. Im Saisonendspurt warten noch hohe Hürden auf den Tabellenführer.

Hohn | Wer solche Spiel gewinnt, der wird Meister. 55 Minuten lang liefen die Handballerinnen der HSG Eider Harde in der Nachholpartie am Donnerstagabend gegen den HC Treia/Jübek einem Rückstand hinterher, am Ende siegte das Team von Trainer Thies Schmalfeld aber mit 35:34 (17:22) und behauptete Platz 1 in der SH-Liga. Weiterlesen: 35:18 bei der HSG Schül...

