Handball-SH-Liga der Frauen : Nach 17:20 noch 25:24 – HSG Eider Harde verteidigt gegen SV Sülfeld die Tabellenführung

Das Team von Trainer Thies Schmalfeld tut sich lange Zeit schwer, beweist in der Crunchtime aber Nervenstärke. Zwei Spielerinnen ragen dabei heraus.

Hohn | Die Handballerinnen der HSG Eider Harde haben in der Crunchtime Nervenstärke bewiesen: Im Nachholspiel beim SV Sülfeld lief das Team von Trainer Thies Schmalfeld lange Zeit einem Rückstand hinterher, feierte mit dem 25:24 (12:15) am Ende aber den achten Sieg in Folge und verteidigte die Tabellenführung in der SH-Liga. Weiterlesen: Siebter Sieg in F...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.