3. Handball-Liga der Frauen : HG OKT beendet die Vorrunde mit einem Derbysieg – Wie geht es jetzt weiter?

Das 28:26 am Donnerstag (31. März) war das vorerst letzte Spiel für das Schräbler-Team. Die Partie am Sonntag beim SV Werder Bremen II fällt aus. Die Gründe dafür sind unklar.

Owschlag | Zum Ende der Vorrunde in der 3. Handball-Liga der Frauen kommt die HG OKT so richtig in die Spur. Mit zuletzt 7:1 Punkten hat sie ihr Punktekonto noch einmal ordentlich aufpoliert. Am Donnerstagabend (31. März) legte sie in Schönkirchen den vorerst letzten Sieg nach. Das Team von Trainer Sebastian Schräbler gewann mit 28:26 (13:13). Weiterlesen: Na...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.