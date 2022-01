3. Handball-Liga der Frauen : 22:35 gegen Buxtehude II – HG OKT kann die vielen Ausfälle nicht kompensieren

Auch OKT-Trainer Sebastian Schräbler muss vor der Partie passen. Seine Co-Trainerin Anna Helmer sieht trotz der hohen Niederlage eine gute Leistung ihres Teams. Zur Pause liegt die HG nur mit vier Toren zurück.

Owschlag | An einem „richtig guten Tag, mit einer richtig guten Teamleistung“ wäre ein Sieg gegen den Buxtehuder SV II möglich. Das hatte Sebastian Schräbler, Trainer der HG OKT, vor der Partie seines Teams in der 3. Handball-Liga der Frauen gegen den BSV gesagt. Weiterlesen: HG OKT kämpft vor dem Duell gegen Buxtehuder Bundesliga-Reserve mit Personalproblemen Am Samstagabend war klar: Es war kein guter Tag. Die Teamleistung stimmte zwar, nur fehlten so große Teile der Mannschaft, dass der Rest trotz großen Einsatzes Buxtehude nicht gefährlich werden konnte. Am Ende musste sich OKT 22:35 (11:15) geschlagen geben. Rote Karte für Sarah Jörgensen schon nach sieben Minuten Vier Ausfälle – alles Stammkräfte – waren aus verschiedenen Gründen schon vorher klar. Eigentlich sollte Sarah Greinke am Kreis für Josefine Lüthje reaktiviert werden. Vor der Partie gelang es aber nicht, ihre Spielberechtigung online freizuschalten. Auch Schräbler selbst musste kurzfristig passen und überließ das Coaching seiner Co-Trainerin Anna Helmer. Und die sah ihr Team nach sieben Minuten von neun auf acht Feldspielerinnen zusammenschmelzen. Beim Spielstand von 1:1 bekam Sarah Jörgensen die Rote Karte. Ein Buxtehuder Konter, ein Stoß, ein Pfiff. Auf den ersten Blick nichts Dramatisches. „Rot fand ich viel zu hart. Davor gab es noch keine Gelbe Karte, keine Zeitstrafe“, reagierte Helmer mit Unverständnis. Die Schiedsrichter verteidigten ihre Entscheidung jedoch nach der Partie und hatten offenbar mehr gesehen. Rot fand ich viel zu hart. Davor gab es noch keine Gelbe Karte, keine Zeitstrafe. Buxtehude erhöhte von 3:2 auf 6:2 (11.), während OKT sich noch davon erholen musste, nun ohne Kapitänin spielen zu müssen. Auch ein Timeout verhinderte den Lauf nicht, nach 17 Minuten stand es 4:10 aus Sicht der Gastgeberinnen. Großes Lob für Sophie Witte Zufrieden zeigte sich Helmer damit, dass der Rückstand zur Pause auf vier Tore verkürzt wurde (11:15). „Über die erste Halbzeit kann ich nicht meckern. Da waren viele gute Entscheidungen dabei und wir haben großen Druck auf das Tor gemacht“, lobte sie. Für Jörgensen teilten sich Kim Haudrup und Inra Krück die Spielmacherposition, Sophie Witte ackerte im rechten Rückraum. „Sie hat sich in den letzten Wochen sehr gut gemacht und es ist beeindruckend, zu sehen, wie sie in die Nahtstellen stößt“, freute sich Helmer. Ohne unsere gestandenen Kräfte mussten wir gefühlt doppelt so viel für jedes Tor machen. Im zweiten Durchgang gelang es Buxtehude, das gefürchtete Tempospiel aufzuziehen. Schnell führte der BSV mit 22:12 (39.). „Ohne unsere gestandenen Kräfte mussten wir gefühlt doppelt so viel für jedes Tor machen. Trotzdem kann ich die jungen Spielerinnen wie Jule Krack und Sophie Poth loben. Sie haben einen super Job gemacht“, so Helmer. Letztlich baute Buxtehude den Vorsprung konsequent zum 35:22-Endstand aus. OKT hat nun 12:16 Punkte und ist Neunter. Platz 6, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigt, ist allerdings nur zwei Punkte entfernt. „Das wird noch ganz eng, alles ist möglich“, glaubt Helmer. HG OKT: Pahlisch, Lobstaedt, Ellendt, Petersen-Kröger – Witte (4), Poth (2), Krück (7/4), Krack (2), Mundt, Detlefsen (2), Haudrup (2/1), Zimmer (2), Jörgensen. ...

