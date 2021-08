Fußball-Landesliga der Frauen : 7:1 beim Heider SV: FFC Audorf/Felde bejubelt perfekten Saisonstart

Auch die SG Nienkattbek-Bargstedt (5:3 beim SV Merkur Hademarschen) und die SG Brekendorf/Borgstedt (4:3 bei der FSG Goldebek/Arlewatt) feierten Auftaktsiege. TuS Rotenhof kassierte indes ein 1:5 bei Holstein Kiel II.

Rendsburg | Perfekter Saisonbeginn für den FFC Audorf/Felde in der Fußball-Landesliga Schleswig der Frauen: Mit einem 7:1 auf Kunstrasen beim Heider SV katapultierte sich das Team von Trainer Mirko Sienknecht gleich an die Tabellenspitze. Die neue Kooperation zwischen dem TSV Vineta Audorf und dem TuS Felde startete somit mit einem Pflichtspielsieg. Auch in...

