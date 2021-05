Park in Hohenwestedt : 44-Jährige durch Schuss aus Soft-Air-Waffe verletzt – Polizei sucht Zeugen

Die Frau hatte eine Wunde am Kopf und wurde in der Rendsburger Imland-Klinik versorgt.

20. Mai 2021, 14:34 Uhr

Hohenwestedt | In Hohenwestedt ist eine 44-jährige Frau von einer Kugel aus einer Soft-Air-Waffe getroffen worden. Bereits am Sonnabend, 15. Mai, war die Frau mit ihren Hunden im Park Wilhelmshöhe unterwegs, als sie einen Schuss hörte und unmittelbar danach einen Schmerz am Kopf fühlte.

Kugel steckt in Wunde

Zuhause stellte sie zusammen mit ihrem Mann fest, dass sie an der schmerzenden Stelle blutete. Der Ehemann fand daraufhin in der Wunde eine silberne Kugel. Die Frau begab sich in die Imland-Klinik nach Rendsburg, wo sie medizinisch versorgt wurde.

Kripo sucht nach Zeugen

Die Polizei ermittelte, dass die Kugel aus einer Soft-Air-Waffe verschossen sein dürfte. Die Kriminalpolizei aus Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen, die am Sonnabend gegen 11.20 Uhr auch einen Schuss im Bereich der Parkstraße/Park Wilhelmshöhe gehört oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 04331 / 2080 oder über jede andere Polizeidienststelle entgegen.