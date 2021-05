Preise für die Sieger : Stadt Rendsburg sucht Lieblingsorte der Bürger – und startet Fotowettbewerb

Bilder können bis Ende August online hochgeladen werden. Die besten zehn Bilder werden im Rathaus ausgestellt.

Rendsburg | Die Stadt Rendsburg ruft ihre Bürger zur Teilnahme an einem Fotowettbewerb auf: „Teilen Sie Ihre Lieblingsorte aus Rendsburg mit uns. Wo verbringen Sie am liebsten Ihre Zeit“, fragt das Organisatoren-Team. Lieblingsorte in der Stadt am Kanal Noch bis zum 31. August können online unter dem Motto „Ihr Lieblingsort in Rendsburg“ (www.rendsburg.de/f...

