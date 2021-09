Corona-Vortrag in Büdelsdorf : Forscherin über die Pandemie: Junge Menschen haben genauso stark gelitten wie Senioren

Alte Menschen galten zu Beginn der Pandemie als am stärksten gefährdet. Doch je länger die Einschränkungen dauerten, umso schwieriger wurde die Lage der jüngeren Menschen, sagt die Philosophin Eva Weber-Guskar.

Büdelsdorf | Als die Infektionszahlen im März 2020 in die Höhe schnellten, wurden die dramatischen Folgen schnell sichtbar. Es zeigte sich: Die ersten Varianten des Coronavirus wüteten vor allem in der älteren Generation. Heute liegt in Deutschland die Zahl der Toten, die an oder mit dem Virus gestorben sind, bei 92.000. Davon waren fast 88.000 der Opfer mindesten...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.