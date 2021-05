Büdelsdorf : Astrid-Lindgren-Grundschule: Unterstützer peilen 200-Mitglieder-Marke an

Der neue Rektor Martin Seifert will auch den Förderverein neu beleben – und hat dabei ein konkretes Ziel vor Augen.

Büdelsdorf | Seit dem 1. Februar dieses Jahres ist Martin Seifert Rektor der Astrid-Lindgren-Grundschule. An den beiden Schulstandorten in der „Neuen Dorfstraße“ und in der „Sportallee“ werden insgesamt 400 Jungen und Mädchen unterrichtet. Inzwischen ist Seifert auch Vorsitzender des Fördervereins, und er hat sich ein anspruchsvolles Ziel gesetzt: Bis zum Somme...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.