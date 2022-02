Rendsburg : Zwei Betroffene berichten: Plötzlich war die Förderung fürs Energiesparhaus weg

Wer klimaschonend bauen will, hat derzeit ein Problem. Weil die Mittel erschöpft sind, kann man derzeit keinen Förderantrag bei der bundeseigenen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) stellen. Die Folgen sind dramatisch.

Rendsburg | „Es ist katastrophal. Wir hielten es erst für einen Fake, wir konnten es nicht glauben.“ So beschreibt Lars Höft, ein Energieberater aus Rendsburg, den Förderstopp für nachhaltiges Bauen. Ohne Vorwarnung wurde das Antragsverfahren am 24. Januar gestoppt. Wie eine Förderung in Zukunft aussehen soll, das weiß niemand. Die Unsicherheit hat ihre Folgen: D...

