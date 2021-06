Kooperationszentrum am Jungfernstieg : Fördergelder-Beantragung wird für Rendsburger ab Juli einfacher

Wer in und um Rendsburg Fördergelder beantragen wollte, hat es bislang mit zig Akteuren und ebenso vielen Adressen zu tun. Das soll sich ab Juli ändern. Rendsburg bekommt in der Straße Jungfernstieg einen Anlaufpunkt für Bürger.

Rendsburg | In und um Rendsburg gibt es sechs große Akteure, die dabei helfen, die Region nach vorn zu bringen und gute Ideen umzusetzen. Doch bei den Bürgern ist das oft wenig bekannt. Und genau das soll sich jetzt ändern. Im Jungfernstieg, mitten in der Innenstadt also, entsteht derzeit das Regionale Kooperationszentrum. Die Eröffnung ist für den 1. Juli gep...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.