Bogenschütze vom SSC Fockbek : Der lange Weg von Florian Unruh zu den Olympischen Spielen

Er ist endlich dabei. Nachdem Florian Floto für Rio des Janeiro 2016 den Vorzug erhielt, nimmt nun der mittlerweile 28-Jährige aus Fockbek mit dem Recurve-Bogen in Tokio für Deutschland Maß.

Fockbek | Es ist ein Tag, an dem Bundestrainer Oliver Haidn Träume zerstören wird. Zerstören muss. Lediglich einen Einzelstarter bei den Herren mit dem Recurve-Bogen darf der Deutsche Schützenbund (DSB) zu den Olympischen Spielen in Tokio vom 23. Juli bis zum 8. August entsenden. Auch interessant: Fockbeker Florian Unruh für die Olympischen Spiele in Tokio n...

