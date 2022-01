Gemeinde bei Rendsburg : Haushalt rutscht ins Minus: Fockbek lebt im Jahr 2022 von seinen Rücklagen

Der Fockbeker Haushalt war lange Zeit im Plus, die Gemeinde galt finanzpolitisch als Musterschülerin. Das hat sich geändert. Um Investitionen tätigen zu können, greift Rendsburgs Nachbargemeinde auf Rücklagen zurück. ​

Fockbek | Das gab es lange nicht in Fockbek: Der Haushalt rutscht in die roten Zahlen. Bei Einnahmen von 17,2 Millionen Euro und Ausgaben von 18,4 Millionen Euro weist der Etat des Jahres 2022 in Rendsburgs Nachbargemeinde einen Fehlbetrag von rund 1,2 Millionen Euro auf. Kein Grund zur Panik. „Kein Grund zur Panik“, meint der Leitende Verwaltungsbeamte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.