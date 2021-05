Start in die Badesaison : Maximal 60 Personen schwimmen zeitgleich: Fockbeker Freibad wieder geöffnet

Wegen der Corona-Lage ist das Bad nur zur Ausübung des Sports geöffnet. Die Aufenthaltsdauer ist pro Person auf eine Stunde begrenzt.

Fockbek | Nach der langen Winterpause konnte das Fockbeker Freibad jetzt wieder in die Saison starten. Am Donnerstag, um 5.45 Uhr, öffneten sich die Türen. Nur sportliche Betätigung ist erlaubt Wer allerdings in kühle Nass eintauchen möchte, muss sich an die Corona-Regeln halten. Die Gemeinde teilte mit: „Die Besucher dürfen das Freibad lediglich zum Ausü...

