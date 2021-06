Bogenschiessen : Undankbarer Vierter: Fockbeker Florian Unruh verpasst eine EM-Medaille

Der 27 Jahre alte Sportsoldat unterliegt im Kampf um Bronze seinem Teamkollegen Moritz Wieser mit 0:6. Am Freitag hatte Unruh noch als Dritter des Quotenplatz-Turniers für Olympia geglänzt.

Antalya/Fockbek | Das vorgezogene Geschenk hat sich Florian Unruh nicht machen können. Einen Tag vor seinem 28. Geburtstag verpasste der Fockbeker am Sonntagnachmittag das angestrebte Edelmetall bei der Europameisterschaft der Bogenschützen in Antalya. Im „kleinen Finale“ mit dem Recurvebogen unterlag Unruh in einem rein deutschen Duell seinem Teamkollegen Moritz Wiese...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.