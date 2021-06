Bogenschiessen : Fockbeker Florian Unruh kämpft um EM-Bronze und das Olympia-Ticket

Der 27 Jahre alte Sportsoldat trifft im „kleinen Finale“ auf seinen Teamkollegen Moritz Wieser. Pro Nation wird nur ein Einzelplatz für Tokio vergeben. Mit der Mannschaft war im Viertelfinale Schluss.

Antalya | Gold aus den Augen verloren, aber immer noch Bronze und Olympia im Visier: Bei den Europameisterschaften der Bogenschützen in Antalya hat der Fockbeker Florian Unruh am Donnerstagvormittag das Finale im Einzel mit dem Recurvebogen verpasst. In der Runde der letzten Vier unterlag der 27-jährige Sportsoldat dem Spanier Pablo Acha mit 2:6. Auch intere...

