Einbruch in Einfamilienhaus : Fockbek: Unbekannte schlagen Fenster ein und entwenden Schmuck und Bargeld

Die Tat ereignete sich am Sonnabend, 22. Mai, zwischen 4 und 4.30 Uhr. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

25. Mai 2021, 17:07 Uhr

Fockbek | Nach einem Einbruch in Fockbek sucht die Polizei Zeugen. Die Tat ereignete sich am Sonnabend, 22. Mai, zwischen 4 und 4.30 Uhr etwas außerhalb des Dorfes. Das Einfamilienhaus, in das die unbekannten Täter einbrachen, liegt direkt an der B202 in Richtung Hohn.

Der Bewohner hatte sein Haus nur für kurze Zeit verlassen. Diesen kurzen Moment nutzen die Täter aus. Die Unbekannten zerstörten eine Fensterscheibe und entwendeten anschließend Schmuck und Bargeld aus dem Haus.

Die Polizei Rendsburg bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben – beispielsweise einen an der Bundesstraße abgestellten Pkw – sich unter Tel. 04331/208450 zu melden.