Stadttor und Klinter Weg : Fockbek weist neue Fahrradstraßen aus – und muss Schilder wieder abdecken

Die Straßen Stadttor und Klinter Weg gehören zu den Velorouten und sollen zu Fahrradstraßen umgewandelt werden. Sogar Fockbeks Bürgermeisterin Tanja Petersen wurde von der frühzeitigen Beschilderung überrascht.

Fockbek | Wer in den vergangenen Tagen in Fockbek die Straßen Stadttor oder Klinter Weg – die Verbindung zwischen Fockbek und Rendsburg – passierte, dem ist an den Straßenrändern vermutlich die Beschilderung aufgefallen: Auf einem blauen Hintergrund ist ein weißes Fahrrad zu sehen, darunter steht in schwarzer Schrift geschrieben: Fahrradstraße. Ein weiteres ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.