Feuerwehreinsatz in Fockbek : Bei Schweißarbeiten an der Garage: Mann setzt Dachstuhl seines Hauses in Brand

Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, war der Brand zu großen Teilen bereits gelöscht. Der Bewohner hatte die Flammen bereits mit Feuerlöscher und Gartenschlauch selbst unter Kontrolle gebracht.

Fockbek | In Fockbek hat ein Mann am Sonnabend versehentlich den Dachstuhl seines Wohnhauses in Brand gesetzt. Er hatte Schweißarbeiten auf dem Dach einer neben dem Haus gelegenen Garage vollzogen. Dann griff das Feuer plötzlich auf den Dachstuhl über. Alarmiert wurde die Feuerwehr gegen 13 Uhr, teilte der stellvertretende Wehrführer der Freiwilligen F...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.