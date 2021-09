Ende des LTG63 in Hohn : Transall bereitet sich am Himmel über Rendsburg auf ihren Abschied vor

Am Donnerstag findet der traditionelle, letzte „Fly Out“ statt. Dazu werden weitere Geschwader mit ihren Maschinen auf dem Flugplatz erwartet, unter ihnen auch die Nachfolger der „Brummelbiene“.

Hohn/Rendsburg | Transalls in Formation: Am Himmel über der Region Rendsburg waren am Montag die Vorbereitungen für den „Fly Out“ des Lufttransportgeschwaders (LTG) 63 zu beobachten. Der letzte große Tag für das Arbeitstier der Bundeswehr, liebevoll „Brummelbiene“ genannt, findet am Donnerstag, 23. September, statt. Ab 10 Uhr werden die Transalls, unter ihnen auch die...

