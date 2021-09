Bei Rendsburg : Flugunfall mit Heißluftballon in Bokel – 81-Jähriger verletzt

Bei der Landung kippt der Korb auf einer Wiese um. Der Fahrer fordert die Fluggäste auf, weiterhin im Korb zu bleiben. Ein 81-Jähriger steigt trotzdem aus und verletzt sich dabei.

Bokel | Bei einem Unfall bei der Landung eines Heißluftballons auf einer Wiese in Bokel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am Donnerstagabend ein 81-jähriger Fluggast schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Der Heißluftballon war zuvor mit elf Personen an Bord in Rendsburg gestartet und landete dann gegen 19.20 Uhr planmäßig an der Straße Schäf...

