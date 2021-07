Bogenschiessen : Fockbeker Florian Unruh steht bei Olympischen Spielen in Tokio im Achtelfinale

Dem 28-jährigen Fockbeker gelingt in der zweiten Runde ein Überraschungscoup gegen den zweimaligen Olympiasieger Kim Je Doek aus Südkorea. Am Sonnabend trifft er nun auf den Kanadier Crispin Duenas.

Tokio | Florian Unruh darf weiter von einer Medaille bei den Olympischen Spielen in Tokio träumen. Nachdem es in der Qualifikation mit dem Recurvebogen für den 28-Jährigen vom SSC Fockbek nicht so gut gelaufen war und er nur Platz 33 belegt hatte, gelang Unruh in der K.o.-Runde eine Sensation. Der Fockbeker zog durch einen 7:3 (28:30, 27:27, 28:27, 29:28)-Sie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.