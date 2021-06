Bogenschiessen : Florian Unruh sichert deutschem Team einen Platz für Olympia in Tokio

Der 27 Jahre alte Fockbeker wird Dritter beim Qualifikationsturnier in Antalya. Am Sonntag kämpft Unruh um die Bronzemedaille bei der Europameisterschaft. Gegner ist Teamkollege Moritz Wieser.

Antalya | Florian Unruh hat den angestrebten Einzel-Quotenplatz für die Olympischen Spiele im Sommer in Tokio für die deutschen Bogenschützen gewonnen. Der 27 Jahre alte Sportsoldat aus Fockbek belegte beim Quotenplatz-Turnier in Antalya hinter Mete Gazoz (Türkei) und Jean-Charles Valladont (Frankreich) Rang 3. Damit sind zwei weitere Wettbewerbe in Tokio abged...

