Fussball-Kreispokal der Frauen : Finale: Stolpert Seriensieger Vineta Audorf über die SG Nienkattbek-Bargstedt?

Das Endspiel der Saison 2020/21 steigt am Sonnabend (16 Uhr) in Nienkattbek. Die heimische SG versucht die dreimal in Folge siegreichen Vineta-Ladies zu bezwingen. Erwartet werden mindestens 300 Zuschauer.

Nienkattbek | Die SG EMTV/Fleckeby (0:3/im Jahr 2018) und zweimal die SG Brekendorf/Borgstedt (0:7/2019; 1:2/2020) haben es nicht geschafft, die Fußballerinnen des TSV Vineta Audorf im Finale des Kreispokals zu stoppen. Am Sonnabend (16 Uhr) versucht es die SG Nienkattbek-Bargstedt (Nie-Bar), den vierten Pokal-Streich der Audorferinnen in Folge zu verhindern. Au...

