„Schauburg“-Kino in Rendsburg : Film-Doku über Island – und ein junger Rendsburger stand hinter der Kamera

Nachwuchs-Filmemacher und Ex-Herderschüler Niklas Christensen präsentiert am Mittwoch seinen Debütfilm auf der großen Leinwand: „Hotspot – Island zwischen Massentourismus und Einsamkeit“.

Rendsburg | Ein Film über Island mit Rendsburger Lokalkolorit – dazu kommt es am Mittwoch, 1. Dezember, im Schauburg-Filmtheater. Das Kino in der Schleifmühlenstraße zeigt den 2019 entstandenen Dokumentarfilm „Hotspot – Island zwischen Massentourismus und Einsamkeit“. Niklas Christensen, einer von drei Filmemachern, die den Streifen produziert haben, wurde in Ren...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.