Nach langer Corona-Pause : Feuerwehr Schacht-Audorf rettet eingeklemmte Person – zur Übung

Nach langer Unterbrechung konnten die Kameraden endlich wieder gemeinsam den Ernstfall simulieren. Die 35 Retter mussten eine hilflose Person befreien und ein Feuer bekämpfen. Und dann gab es noch einen Folgeeinsatz.

Schacht-Audorf | Nach coronabedingten Einschränkungen und dem Ende der Urlaubszeit läuft bei den Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Rendsburg-Eckernförde der Übungsbetrieb wieder an. Das spürten die Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehr in Schacht-Audorf, als zur besten Abendbrotzeit die Meldeempfänger anschlugen. „Starke Rauchentwicklung nach Verpuffung“ war hi...

