Feuerwehreinsatz in Jevenstedt : Dachstuhl fängt Feuer – Ursache vermutlich ein Defekt an der Elektrik

Der Brand wurde am Sonnabend gegen 20.30 Uhr gemeldet. Verletzt wurde niemand. Nach gut einer Stunde hatten die Einsatzkräfte die Lage unter Kontrolle.

Jevenstedt | Am Sonnabend wurde die Feuerwehr gegen 20.30 Uhr in die Straße „Zur Kattbek“ in Jevenstedt gerufen. Dort hatte der Dachstuhl eines Einfamilienhauses Feuer gefangen. Die Bewohner konnten das Gebäude alle rechtzeitig verlassen, teilte der Jevenstedter Gemeindewehrführer Timo Koll am Sonntag auf Nachfrage mit. Weiterlesen: Bei Schweißarbeiten...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.