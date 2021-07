Rendsburg : Angebranntes Essen und viel Rauch: Feuerwehreinsatz in der Kronprinzenstraße

Der 23-jährige Bewohner konnte sich noch selbst in Sicherheit bringen, wurde dann aber ins Krankenhaus eingeliefert.

Rendsburg | Die Rendsburger Feuerwehr rückte am Montagnachmittag in die Kronprinzenstraße aus. Aus einer Wohnung im Erdgeschoss drang Rauch, teilte Jens Schnittka, stellvertretender Wehrführer mit. „Wir wurden um 16.08 Uhr alarmiert. Als wir eintrafen, war die Polizei bereits vor Ort.“ Der 23-jährige Bewohner der Wohnung konnte sich selbst in Sicherheit bringe...

