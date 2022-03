Großeinsatz der Feuerwehr : Dachstuhlbrand in Rendsburger Wohnanlage: Ein Bewohner wird noch gesucht

Das Feuer brach am Freitagmittag in einer Anlage für betreutes Wohnen in der Fockbeker Chaussee aus. Die Feuerwehr rückte mit 28 Einsatzkräften aus.

Rendsburg | 28 Feuerwehrleute rückten am Freitagmittag in die Fockbeker Chaussee in Rendsburg aus. In einer Anlage für betreutes Wohnen war ein Feuer ausgebrochen. Laut Angaben der Feuerwehr wurden elf von zwölf Bewohnern außerhalb des Hauses angetroffen. Ein weiterer Bewohner wird aktuell noch gesucht. Er soll aber zuvor außerhalb des Gebäudes gesehen worden sei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.