Wohncontainer in Flammen : Feuerwehr rückt zu Brand in Rendsburger Flüchtlingsunterkunft aus

Alarmiert wurden die Einsatzkräfte gegen 16 Uhr. Als sie eintrafen, rauchte es stark aus dem Dachbereich einer Wohneinheit.

Rendsburg | Die Rendsburger Feuerwehr musste am Dienstagnachmittag in die Landesunterkunft für Flüchtlinge auf dem Gelände des Oktogon ausrücken. Dort war gegen 16 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer in einem Wohncontainer ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren Flammen zu sehen, zudem rauchte es stark aus dem Dachbereich, berichtete Jens S...

