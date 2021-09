Feuer in Nortorf : Kerze setzt Sofa in Brand: Ersthelfer verhindern Schlimmeres

Am Sonntagmittag, 26. September, kam es gegen 11.30 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Nortorf. Eine vergessene Kerze war laut Polizei in der betroffenen Einzimmerwohnung der Brandauslöser.

Nortorf | Am Sonntagmittag, 26. September, hat es in einem Mehrfamilienhaus im Jungfernstieg in Nortorf gebrannt. Der 35-jährige Bewohner einer Einzimmerwohnung hatte gegen 11.30 Uhr eine Kerze auf seinem Sofa angezündet und davor gebetet. Anschließend verließ er nach Angaben der Polizei jedoch das Zimmer, um zu duschen. Daraufhin wurden kurze Zeit später weite...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.