Feuer in Hohn : Wohnwagen brennt neben Lagerhalle: Feuerwehr verhindert größeren Schaden

Die Halle konnte durch das schnelle Eingreifen der Brandschützer gerettet werden. Anwohner hatten die Flammen gegen 18.20 Uhr am Freitag bemerkt und 112 gewählt.

Hohn | Einsatz am Freitagabend, 12. November, für die Freiwillige Feuerwehr Hohn: Auf einem Grundstück in der Ringstraße war ein abgestellter Wohnwagen in Brand geraten. Notruf um 18.20 Uhr Anwohner hatten das Feuer gegen 18.20 Uhr bemerkt und den Notruf gewählt. Als die Brandschützer aus dem Ort wenige Minuten später eintrafen, brannte der Wohnwagen b...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.