Einsatz am Sonnabend in Gnutz : Strohballen fangen Feuer: Flammen schnell gelöscht, Pferde gerettet

Der Alarm ging am Sonnabend um 19.02 Uhr ein. Was den Brand auslöste, ist ungeklärt.

Gnutz | Ein Feuer auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Gnutz (Zum Hoffeld Hof) hat die Einsatzkräfte am Sonnabend bis in die späten Abendstunden in Atem gehalten. Der Alarm ging um 19.02 Uhr ein, nachdem aus ungeklärter Ursache eine Strohballenscheune in Brand geraten war. Löschkräfte zogen die Strohballen auseinander Wie Daniel Passig vom Kreisfeu...

