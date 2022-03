Reisetrends 2022 : „Sehnsucht nach Sonne“– auf diese Ziele fahren Rendsburger nach zwei Jahren Corona ab

In den Reisebüros ist wieder Betrieb. Ob Last-Minute oder langfristiger Sommerurlaub – alles ist dabei. Der Nachholbedarf nach zwei Jahren Corona-Pandemie ist hoch. Ein Überblick.

Rendsburg | Nach mehr als zwei Jahren Pandemie wieder Sonne, Strand und Meer – das wollen viele Menschen aus Rendsburg und Umgebung und fliehen aus dem Corona-Alltag in Deutschland. Der Nachholbedarf ist offenbar hoch. Im Reisebüro Trost am Altstädter Markt in Rendsburg wurde die deutlich erhöhte Nachfrage erstmals vor drei Wochen bemerkt. „Und das bezieht sic...

