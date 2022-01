Polizei sucht Zeugen : Unbekannter sprengt Fahrkartenautomaten in Felde und erbeutet Bargeld

Mehrere Menschen beobachteten eine Person, die nach der Tat flüchtete.

Felde | Von einem lauten Knall wurden mehrere Anwohner in der Nähe des Bahnhofs in Felde am frühen Mittwoch, 12. Januar, gegen 2.25 Uhr geweckt und alarmierten die Polizei. Ein unbekannter Täter hatte einen Fahrkartenautomaten vermutlich mithilfe von Pyrotechnik gesprengt. Vorgefundene Papierfetzen deuten auf Böller hin. Einige Zeugen hatten eine Person be...

