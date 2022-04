Gefälschte Mahnungen im Umlauf : Betrügerische Schreiben von falschen Anwälten: Das raten Polizei und Verbraucherzentrale

Die Mahnungen landen im Briefkasten und sollen die Empfänger einschüchtern: Massenhaft verbreitete Schreiben einer „KS Anwaltssozietät“ sind auch im Raum Rendsburg aufgetaucht. So sollten die Empfänger reagieren.

Fockbek / Rendsburg | Eine „Vorgerichtliche Mahnung“ der „KS Anwaltssozietät“ verunsichert zahlreiche Menschen im Großraum Rendsburg. Wie Polizeisprecher Sönke Petersen am Montag bestätigte, sind seit Ende März in mehreren Städten und Gemeinden des Kreises Rendsburg-Eckernförde dubiose Schreiben einer Rechtsanwaltskanzlei aus München zugestellt worden. In den betrügerische...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.