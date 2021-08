Polizei Rendsburg sucht Zeugen : Unfallfahrer flüchtet auf dem Fahrrad – und lässt verletzten Schüler zurück

In der Unterführung am Rendsburger Bahnhof kam es am 17. August zu einer Kollision. Einer der Beteiligten machte sich aus dem Staub. Zurück blieb ein Jugendlicher mit Kopfverletzungen.

24. August 2021, 11:58 Uhr

Rendsburg | Die Rendsburger Polizei sucht Zeugen eines Unfall mit zwei Radfahrern, der sich bereits am Dienstag, 17. August, ereignet hat. Unfallort war die Unterführung vom ZOB zum Bahnhof in Rendsburg. Die Biegung am Ende der Unterführung ist schwer einsehbar und seit Jahren als Gefahrenpunkt bekannt.

Gegen 7.30 Uhr war ein zwölfjähriger Junge auf seinem Fahrrad zur Schule unterwegs. Er befuhr die Unterführung in Richtung Rendsburg. Ihm entgegen kam ein männlicher Radfahrer ohne Helm. Beide stießen zusammen und stürzten.

Der Schüler (12) wurde die Kieler Uniklinik gebracht

Obwohl er einen Helm trug, zog sich der Zwölfjährige beim Sturz Kopfverletzungen zu und musste stationär in der Kieler Uniklinik behandelt werden.

Der andere Radfahrer dürfte sich am Arm verletzt haben. Er stieg nach dem Zusammenstoß aber sofort wieder aufs Fahrrad und flüchtete in unbekannte Richtung. Laut Polizeibeschreibung hatte er „südländisches Aussehen“, mehr ist nicht bekannt.

Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 04331-2080.