Verträge unterzeichnet : Flensburger Schiffbau-Gesellschaft kauft insolvente Rendsburger Werft Nobiskrug

Am Freitagvormittag trafen sich die Vertragspartner beim Notar in Hamburg.

Rendsburg | Die insolvente Rendsburger Werft Nobiskrug hat einen neuen Eigentümer. Nachdem das auf den Bau von Superjachten spezialisierte Unternehmen am 12. April den Insolvenzantrag gestellt hatte, konnten am Freitag die Verträge unterschrieben werden. Neuer Eigentümer ist die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG). Mehr zum Thema: Verkaufsabschluss der in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.