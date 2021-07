Rendsburger Innenstadt : Neuer Anlaufpunkt für Bürger: FDP und Junge Liberale eröffnen Treffpunkt

Bürger können ab sofort in die Schleifmühlenstraße kommen, wenn sie Wünsche an die Politiker oder Ideen für die Stadt haben. Der „Liberale Laden“ soll Ausgangspunkt für Veranstaltungen und neue Projekte sein.

Rendsburg | Der FDP-Ortsverband Rendsburg und die Jungen Liberalen Rendsburg-Eckernförde haben jetzt ihren „Liberalen Laden“ in der Schleifmühlenstraße 19 in Rendsburg eröffnet. Er dient dazu, auf das Bedürfnis der Rendsburger, in ihrer Stadt mitgestalten zu wollen und politisch gehört zu werden, möglichst niedrigschwellig bei ein bisschen Klönschnack und einer T...

