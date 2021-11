Fußball-Verbandsliga Nord-Ost : 1:0 gegen TuS Nortorf: FC Fockbek feiert den nächsten Sensationssieg

Fockbeks Coach Frank Wolter beweist mit der Einwechselung von Tom Schönyan ein goldenes Händchen. Mit seiner ersten Ballberührung erzielt der Joker das Tor des Tages. Der TuS Nortorf enttäuscht über weite Strecken.

Fockbek | Die Winterpause in der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost kommt für den FC Fockbek definitiv zu früh. Das Team von Trainer Frank Wolter ist derzeit richtig gut drauf. Nach dem 1:0 beim MTV Dänischenhagen sorgte der FC in einer vorgezogenen Partie des 14. Spieltages am Donnerstagabend für den nächsten Sensationssieg. Weiterlesen: Das „Wunder von Dänische...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.