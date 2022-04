Rendsburg-Eckernförde : So wirken sich die explodierenden Lebensmittelpreise aufs Einkaufsverhalten aus

Die Preise in den Läden steigen aktuell massiv an. So haben die Menschen aus der Region Rendsburg ihr Einkaufsverhalten geändert.

Büdelsdorf / Hohn / Owschlag | Wie wirken sich die gestiegenen Preise auf Ihr Einkaufsverhalten aus? Das fragten wir Kunden aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde. „Ich kaufe keine Luxusartikel mehr, nichts, was wir nicht zwingend brauchen”, erklärt die zweifache Mutter Diana Schlegel bei ihrem Einkauf im Edeka-Markt Haas in Owschlag. Es werde nichts außer der Reihe gekauft und sie...

