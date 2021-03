Rendsburg-Eckernförde : Corona-Experte Professor Ott: Britische Mutation wird sich im Kreisgebiet ausbreiten

Derzeit wird die Variante B.1.1.7 erst in ein ein bis zwei Prozent aller Tests nachgewiesen.

Rendsburg | Seit dem 22. März sind auch im Kreis Rendsburg-Eckernförde die Grundschulen wieder geöffnet. In der vergangenen Woche gab es in der Grundschule Schacht-Audorf einen und in der Schule Rotenhof zwei Corona-Fälle. Bei den letzten beiden handelte es sich dabei um eine Mutation. Weiterlesen: Ab sofort freiwillige PCR-Tests auf Corona möglich - aber sie ...

