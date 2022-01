Baumfällungen an B77 : Stadt Rendsburg legt Zeitplan fest: So wird die Ex-Eiderkaserne zum Wohngebiet

Viele Jahre tat sich nichts, doch jetzt kommt Bewegung in den Umbau der ehemaligen Eiderkaserne zum Stadtteil Neuwerk-West. Viele Autofahrer auf der B77 nördlich des Kanaltunnels werden Zeuge.

Rendsburg | Nicht nur an der Stadtbahn-Strecke in Rendsburg kreisen die Kettensägen: Auch direkt neben der B77 nördlich des Kanaltunnels werden in diesen Tagen Bäume gefällt. Klingt nach winterlicher Routine, nach Knickpflege vor dem Schnittverbot im Frühling, ist aber viel mehr: Die Arbeiten sind der Einstieg in den finalen Umbau der Ex-Eiderkaserne...

