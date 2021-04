Am Gerhardsdamm in Rendsburg : Essen in der Mikrowelle verkohlt – Straße für Feuerwehreinsatz gesperrt

Offenes Feuer konnten die Retter nicht entdecken, eingreifen mussten sie trotzdem.

Rendsburg | Die Feuerwehr der Stadt Rendsburg wurde am Donnerstagmorgen um 8.41 Uhr zu einem Einsatz in die Agentur für Arbeit alarmiert. Aus einer Teeküche drang Rauch in den angrenzenden Flur. Menschen waren schnell in Sicherheit Jens Schnittka, stellvertretender Wehrführer, teilte mit, dass die Mitarbeiter das Gebäude bei Eintreffen der Retter bereits ve...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.