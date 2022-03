Erstaufnahme in Turnhalle : Erster Bus mit Ukraine-Flüchtlingen trifft in Rendsburg ein

Jetzt werden die Geflüchteten in einer Turnhalle registriert. Sie bekommen Essen, Getränke und die Möglichkeit, sich auszuruhen. Später am Abend sollen sie auf Unterkünfte im Kreisgebiet verteilt werden.

Rendsburg | Um 17.39 Uhr kam am Montag der erste Bus mit 50 Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine in Rendsburg an. Innerhalb eines Tages hat der Kreis gemeinsam mit Deutschem Roten Kreuz, den Johannitern, der Feuerwehr und dem Technischen Hilfswerk die Turnhalle des Berufsbildungszentrums am Nord-Ostsee-Kanal an der Herrenstraße so umgerüstet, dass die Menschen regi...

