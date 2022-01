Reaktion auf Corona-Lage : Ab sofort kommen alle neuen Flüchtlinge zunächst in die Landesunterkunft Rendsburg

Die Zahl der mit Corona infizierten Flüchtlinge in der Landesunterkunft in Neumünster ist gestiegen. Dadurch wird der Platz knapp. Darauf wurde am Freitag reagiert: Die Erstaufnahme wechselt nach Rendsburg.

Rendsburg/Neumünster | Rendsburg wird ab sofort neuer Standort für die Erstaufnahmen von Flüchtlingen. Die Entscheidung traf das Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge am Freitag. Anlass für den Schritt sei laut Amtssprecher Wolfgang Kossert die steigende Zahl von Corona-Fällen und Kontaktpersonen in der Erstaufnahmeeinrichtung Neumünster. In Neumünster bereits 17 Inf...

