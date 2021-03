Nortorf : Nach Tod des Tatverdächtigen: Ermittlungen zur Hausexplosion in Nortorf laufen weiter

Erst wenn ausgeschlossen ist, dass jemand anderes als der Hausbesitzer beteiligt war, wird das Verfahren eingestellt.

Nortorf | Am Freitag vergangener Woche hat sich der Tatverdächtige im Fall der Hausexplosion in Nortorf umgebracht. Der 56-jährige Hausbesitzer war wegen des Verdachts des Totschlags und schwerer Brandstiftung in Haft. Zwei Wochen zuvor hatten die Ermittler seine Lebensgefährtin Jutta S. tot in der Brandruine aufgefunden. Die Ermittlungen zur Ursache der Explos...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.