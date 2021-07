Erfolgreiche Nachwuchsarbeit : Feuerwehr Hohenwestedt: Jedes vierte Mitglied stammt aus der eigenen Jugendwehr

Gegründet wurde die Jugendabteilung vor 20 Jahren. Derzeit gibt es 27 Mitglieder. Auch die Nachbargemeinden profitieren von der Ausbildung.

Hohenwestedt | Die Jugendfeuerwehr Hohenwestedt gibt es mittlerweile seit 20 Jahren. Die Mädchen und Jungen rannten der neuen Jugendfeuerwehr von Anfang an die Türen ein. 20 Kinder und Jugendliche waren bei der Gründung am 7. Juli 2001 mit von der Partie. „Wir haben von Beginn an eine Warteliste gehabt“, berichtete Wehrführer Thorsten Müller. Weiterlesen: Nur wen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.